رجاء قصابني تعود الى الساحة الفنية بقوة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز





أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد للنجمة المغربية رجاء قصابني لأغنية باللهجة المصرية عنوانها " يا ليلة " التي تم تصويرها في دبي بعدسة المخرج عادل سرحان .









"يا ليلة" من كلمات الشاعر عمرو المصري ، ألحان سامر ابو طالب ، توزيع عمرو الخضري ، ميكس وماستر توما.









رجاء والتي تعود بقوة لتتواصل مع جمهورها، أدت دورها في الكليب بشكل مختلف عن باقي أعمالها حيث مثلث قصة نجمة مشهورة واجهت مشاكل مع حبيبها لتتوالى تباعاً الأحداث المشوقة.









رجاء قصابني حصلت على شهرة كبيرة بعد فوزها في برنامج المواهب الغنائية "اكس فاكتور" في دورته الأولى عام 2006 وعرفت بصوتها الطربي الأصيل. أصدرت أول ألبوم غنائي لها بعنوان " استغربت حال الدنيا " الذي حقق نجاحاً كبيراً.









وهي تعود اليوم بهذا العمل المميز لتغني المكتبة الفنية بعمل متاكمل جديد من توقيع لايف ستايلز ستوديوز.

لمشاهدة الفيديو كليب على الرابط :



