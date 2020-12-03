الليلة.. بافو ودينا مغاوري ضيوف أبلة فاهيتا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يحل المطرب اللبناني بافو وخبيرة البودي بيرسينج دينا مغاوري، ضيفين على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.


يبث اللقاء مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية والطريفة.


كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.


كانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏


كما ظهرت فاهيتا في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

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