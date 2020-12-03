وكيل تعليم قنا: ورش عمل لمديري المدارس للتعريف بالمفاهيم المالية والادارية



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، في اجتماعه مع اعضاء التوجيه المالي والاداري بالمديرية والادارات التعليمية، على انجاز مراجعة ملفات الصف الأول الابتدائي وسرعة بحث الشكاوى والرد عليها فيما لا يزيد عن 48 ساعة وتفعيل استخدام الواتس آب كوسيلة للتواصل والاطلاع على أحدث ما يصدر من قرارات وزارية ونشرات بشكل سريع.



شدد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تنظيم ورش عمل لمدة يوم واحد لمديري المدارس بالمراحل المختلفة للتعريف بالمفاهيم المالية والادارية ومواكبة المستجدات وإعداد نشرة مستحدثة وموحدة للقواعد المالية والادارية وتعميمها على مستوى المديرية لتجنب وقوع أخطاء من مديري المدارس في دفاتر الحضور والانصراف أو السجلات الأخرى.