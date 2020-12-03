الفنان طارق العربي طرقان وأبنائه هدية الأوبرا لجمهورها مع نهاية العام





اعلنت دار الأوبرا المصرية عن الحفل الأول للفنان طارق العربي طرقان فى مصر على خشبة مسرح سيد درويش بدار اوبرا الاسكندرية يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ وعند الإعلان عن الحفل على موقع دار الاوبرا المصرية نفذت جميع التذاكر فور طرحها ونزولا على رغبة العديد من الجمهور والتفاعل الشديد مع اعلان الحفل على صفحات السوشيال ميديا قررت دار الاوبرا المصرية برئاسة د مجدي صابر الاتفاق مع الفنان طارق العربي علي تقديم عرض اخر ماتينيه نفس اليوم .. تمام الخامسة.





ويقدم الفنان العربي الكبير طارق العربي طرقان وابنائه فى الحفل مجموعة من اشهر اعمالهم الغنائية" ليسترجع فيها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تيترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التي خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا، الكابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلي، كونان، سلاحف النينجا وغيرها الكثير.











