وزيرة الثقافة تبحث مع سفير اذربيجان بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفنى بين البلدين

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تورال آنار اوغلى سفير دولة اذربيجان بمصر لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الفنية والثقافية . 


وخلال اللقاء اكدت عبد الدايم على قوة وعمق العلاقات بين البلدين مشيرة الى تميز الابداع فى دولة اذربيجان والتقارب الوجدانى والثقافى بين الشعبين الصديقين ، واوضحت اهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيد عدد من المشروعات المتنوعة اضافة الى مجموعة من الانشطة المبتكرة التى تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتجاوز تحديات جائحة كورونا ورحبت بالاقتراحات التى تقدم بها الجانب الاذربيجانى لمد جسور التواصل وتوطيد اواصر الصداقة بين الدولتين .  


من جانبه اشاد سفير اذربيجان بالحراك الثقافى والفنى في مصر والإنجازات التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات الفكرية والابداعية وثمن الاصرار على استمرار اداء رسالة الثقافة التنويرية بالاجراءات الاحترازية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا ، وأبدى رغبته في اقامة انشطة تبادلية تعكس الوان الفنون والثقافة فى المجتمعين المصرى والاذرى الى جانب فعاليات اليكترونية عبر شبكة الإنترنت لتعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات . 


وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تنظيم عدد من الانشطة تلقى الضوء على الروابط الثقافية بين مصر واذربيجان منها معارض مشتركة للفنون التشكيلية تضم اعمال فنانين من الجانبان وتستضيفها القاهرة ومدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الجارى .

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