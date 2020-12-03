موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي





يستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي الشهر الجاري فى لقاء منتظر بين الفريقين خاصة إنها بطولة قارية جديدة ستضاف للفائز.





واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على إقامة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي فى مصر يوم 18 ديسمبر الجاري.





يذكر أن النادى الأهلى توج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب نادى الزمالك، بينما حقق نهضة بركان الفوز على فريق بيراميدز وتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وكان النادى الأهلى قد تأهل لنهائي بطولة كأس مصر ليواجه فريق طلائع الجيش يوم السبت القادم.



