بعد تألقها بافتتاح القاهرة السينمائي.. جومانا مراد تشعل "إنستجرام" بصور جديدة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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استمرت النجمة جومانا مراد، في إبهار جمهورها منذ ليلة أمس الأربعاء، عقب إطلالتها  بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي42.. حيث نشرت منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صور جديدة لها بنفس اللوك.



وجاءت صور جومانا مراد، بتوقيع المصور الفوتوغرافي عبد الله، بنفس الفريق الذي أشرف على إطلالتها بافتتاح القاهرة السينمائي، وهم شريف طانيوس للميك أب، وعبد الحق للفستان، ونائل لتصفيف الشعر.



وجاءت التعليقات على صور جومانا مراد، مليئة بالشغف الممزوج بالمحبة من جمهورها العريض.. حيث علق أحد معجبيها على الصور بـ:«جميلة الشام»، وقال آخر: «ملكة التريندات سلطانة الشاشة العربية».



يذكر أن جومانا مراد، تعيش حالة مميزة من النشاط الفني على كافة الأصعدة، بعد نجاح مسلسلها «مدرسة الحب3»، والذي يعتبر أكبر مسلسل عربي من حيث ضخامة الإنتاج، وشاركها به باقة من نجوم العالم العربي، كما أنها تستعد خلال الفترة المقبلة، لعرض أحدث أفلامها «يوم 13»، وهو أول فيلم رعب بالشرق الأوسط يتم تصويره بتقنية 3d، من إخراج وائل عبد الله.

بعد تألقها بافتتاح القاهرة السينمائي.. جومانا مراد تشعل "إنستجرام" بصور جديدة
بعد تألقها بافتتاح القاهرة السينمائي.. جومانا مراد تشعل "إنستجرام" بصور جديدة
بعد تألقها بافتتاح القاهرة السينمائي.. جومانا مراد تشعل "إنستجرام" بصور جديدة
بعد تألقها بافتتاح القاهرة السينمائي.. جومانا مراد تشعل "إنستجرام" بصور جديدة
بعد تألقها بافتتاح القاهرة السينمائي.. جومانا مراد تشعل "إنستجرام" بصور جديدة
بعد تألقها بافتتاح القاهرة السينمائي.. جومانا مراد تشعل "إنستجرام" بصور جديدة
بعد تألقها بافتتاح القاهرة السينمائي.. جومانا مراد تشعل "إنستجرام" بصور جديدة
بعد تألقها بافتتاح القاهرة السينمائي.. جومانا مراد تشعل "إنستجرام" بصور جديدة

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