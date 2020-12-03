قناة الجزيرة.. أداة قطر لنشر التطرف والأكاذيب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
Advertisements

تلعب قناة الجزيرة منذ تأسيسها دور «رأس الحربة» في مخططات النظام القطري، وتتلون وفق مقتضيات المصلحة التي تقتضيها تحالفاتها والأجندات التي ينفذها تنظيم الحمدين في المنطقة بقصد إضعافها وتفتيتها. 

 

فالقناة  هي اليوم جزيرة محصنة للإرهاب وقدرتها على إحداث الضرر تتجاوز قدرة من يقتلون الأبرياء من دون تمييز، لأنها تسعى إلى إضفاء شرعية على مجرمين آنذال، فتشجيع الإرهاب الدولي على مواصلة مجازره هو جريمة ضد الانسانية ينبغي أن يرد عليها كل المجتمع الدولي.

 

وفي خط متوازٍ مع سياساتها العدائية تجاه الدول العربية والمخططات التي تتبناها وتسعى لتنفيذها بالوكالة من أجل إضعاف وإرباك دول الشرق الأوسط، تستخدم قطر قناة الجزيرة كذراع رئيسية في الحشد والاستقطاب لتلك المخططات والتحريض على تنفيذها على نطاقات واسعة، وهو ما ظهر من خلال سياسات تلك القناة التي تعتبر أداة قطرية لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية في الغرب، من خلال دس السم في العسل ضمن معالجاتها المختلفة، في تلونٍ معتاد سواء من القناة أو النظام القطري بصفة عامة.


 
     

ومن جهته يؤكد الخبير الاستراتيجي، د. ايمن أبو رمان أن القناة لديها برامج وأجندة تهدف الى تشويه صورة الإسلام وتحفيز الجماعات المتطرفة. فهي تحاول مراراً وتكراراً من خلال البرامج التي تبثها أن تركز في إظهارها للعالم بأن الإسلام متشدد وأن الداخل العربي به الكثير من الانفتاح الغير منطقي والذي يخلو من التبرير.


 
 

من يتابع الجزيرة يدرك في كونهم دعاة للفتنة والفوضى في المنطقة. فهم يدعمون الإرهاب بشتى السبل بواسطة اتاحة المساحات للجماعات المتطرفة والمليشيات الإرهابية.

 

يضيف ابو رمان: الجزيرة دوماً تحاول اثارة الفتن بين المذاهب المختلفة، وبالظاهر تحاول ادعاء الحيادية ولكن يوجد اجندات تنفذ وتهدف الى غسل الأدمغة و شويه صورة الإسلام. وقد ظهر هذا واضحاً وجلياً في تغطياتها المختلفة في مرحلة الربيع العربي.

أخبار تهمك

لامبارد يفاجئ جيرو بتصريح قوي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يوضح أسباب رفض التعاقد مع صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

منذ ساعة الا ربع

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل مروان محسن

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ 41 دقيقة

الزرقا يخطف فوز مثير من سرس الليان بالقسم الثاني

منذ 41 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

04:00 م

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

01:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم