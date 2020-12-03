المنصورة يهزم بني عبيد في لقاء ساخن بالقسم الثاني



بينما بدأ ياسر عبدالواحد المباراة بتشكيل مكون من : عاطف نصحي ، وائل عبده ، أحمد سالم ، محمد نجاتي ، عبد الرحمن حسان ، أحمد محمد عبد العال ، مؤمن فكري ، هاني مصطفي ، علي أبو طالب ، محروس إبراهيم ،عماد خيري.



هدف المباراة الوحيد سجله محمد نجاتى من ركلة جزاء بالدقيقة 44 للشوط الأول، إحتسبها حكم اللقاء أحمد ناصر عباس بعدما أخطا حارس مرمى بنى عبيد محمد إبراهيم فى تقدير الكرة العائدة من دفاعات الفريق ليقوم بعرقلة مهاجم المنصورة ليطلق الحكم صافرته معلنا عن ركلة جزاء للضيوف سجلها نجاتى بنجاح.



المباراة شهدت سيطرة من جانب بنى عبيد على أغلب فترات اللقاء ولكن دون خطورة واضحة على مرمى عاطف نصحى وظهر بشكل واضح غياب دور صانع الألعاب فى الفريق الضيف ولم تسفر محاولات أبناء بنى عبيد عن العودة فى نتيجة اللقاء ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز المنصورة بهدف دون مقابل.



أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من : أحمد ناصر عباس "حكم ساحة" وعاونه كلا من أحمد نبيل ، ماجد مرسي، وحكم رابع محمد رمضان.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنصورة للنقطة الرابعة بينما توقف رصيد بنى عبيد عند نقطة وحيدة.



تمكن فريق المنصورة من تحقيق الفوز على حساب فريق بني عبيد بهدف دون مقابل، اليوم الخميس، بختام الجولة الثانية، لمجموعة بحري، بالقسم الثاني.بدأ عادل صديق المدير الفنى لبنى عبيد المباراة بتشكيل مكون من :محمد إبراهيم ، محمد آمين ، أبو بكر سيلا ، رجب عبد التواب ، عادل جمال ، السعيد ماهر ، محمد قدري ، محمود محمد سيد ، أحمد جمال قاسم ، محمد السيد علي ، عصام عبد الستار.