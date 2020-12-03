خبراء يكشفون كيف تقوم قطر بدعم الإرهاب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
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 أكد عدد من الباحثين الدوليين أن قطر تدعم الإرهاب وأن مواجهتها ضرورة، مشيرين إلى أن لها علاقة مع المتشددين في البحرين وتنظيم القاعدة في سوريا. 

 

وأوضحوا أن الدوحة لها دور كبير في الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول في ما يسمى بالربيع العربي، واستخدمت قناة "الجزيرة" كذراع إعلامية للمتشددين من الإخوان وصولاً للقاعدة.

 

من جانبه، رأى الباحث السياسي والاقتصادي البحريني طارق الحسن أن هناك 3 اتهامات رئيسية موجهة إلى قطر:


 
1) تمويل قطر لمنظمات صنفت من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية، مثل دفع الدوحة فدية مليار دولار إلى جماعة متطرفة، وكذلك موضوع دعم زعيم حزب الله في العراق.

 

2) إيواء قطر لأشخاص نسبت إليهم إتهامات بتمويل الإرهاب، من ضمنهم وزير الداخلية القطري الأسبق الذي ظل في منصبه لمدة 10 سنوات وما زال حراً طليقاً إلى اليوم، إضافة إلى تواجد شخصيات أخرى متهمة بتمويل الإرهاب داخل قطر وتتحرك بحرية.


 
 

3) قطر وفرت منبراً إعلامياً لزعماء المنظمات الإرهابية مثل زعيم القاعدة في سوريا.


 
 

وقال الحسن إن للدوحة علاقة مع المتشددين في البحرين مثل كتائب "حزب الله" الخليجية وغيرها، كما لها علاقة مع القاعدة في سوريا، مشيراً إلى أنها استخدمت قناة الجزيرة كذراع إعلامية للمتشددين من الإخوان وصولاً للقاعدة.

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