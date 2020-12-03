مسؤول أمريكي عن قطر: تدعم الإرهاب بشكل واضح

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
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 أكد نائب مدير وكالة أجهزة الاستخبارات الأمريكية سابقاً، مايكل موريل، دعم قطر الصريح والواضح لحركات صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "إرهابية" مثل "حماس" و"الإخوان" و"النصرة" في سوريا، مبيناً أن "الدوحة تلعب لعبة كبيرة في المنطقة".

 

وقال في برنامج حواري على قناة "بي بي إس" الأمريكية، إن "ما حدث هو أن قطر، البلد الصغير، بعدد سكانه القليل، ترغب في أن تلعب دورا أكبر في المنطقة، وترغب في الحصول على سياسة خارجية تجيّرها لخدمة مصالحها".


 
 

وأوضح بالقول "بحث القطريون حولهم للعثور على الفرص التي تجعلهم قادرين على عرض شيء مختلف، واحدة من هذه المناطق التي رأوا أنها مفتوحة أمامهم وأنها ستسمح لهم بذلك، الاتصال والتحدث إلى المجموعات الإرهابية حيث اقتربوا منهم وقاموا بدعمهم".


 
 

وأعطى موريل مثالا بالقول إن "هناك مجموعات أعلنتها الولايات المتحدة مجموعات دولية إرهابية مثل "حماس" و"طالبان" وهما مجموعتان لهما مكاتب رسمية في الدوحة ودعمتهما الدوحة بعدة طرق".


 
 

وتابع "أيضا دعمت الدوحة مجموعات إرهابية بالمال والسلاح بما في ذلك جبهة النصرة التي أعلنتها الولايات المتحدة مجموعة إرهابية دولية في سوريا".

 

وقال موريل "إنه دعم واضح للإرهاب". أما فيما يخص "الإخوان المسلمين"، مضيفا "قمنا بالنظر في هذا الملف بعمق في الولايات المتحدة، ونحن لا نراها تماما مثلما يراها غيرنا، ولكنها بالتأكيد منظمة سياسية ترغب في تكريس أسلوب عيش محدد على السكان في الشرق الأوسط، وقطر تدعم هذه الجماعة".

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