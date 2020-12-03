مفاجأة.. انتقال إدارة ميناء أنطاليا التركي إلى شركة قطرية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتقل حق إدارة ميناء أنطاليا غرب تركيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلى شركة QTerminal القطرية بموجب تصديق مجلس المنافسة التركي على عملية شراء حقوق إدارة الميناء الضخم.

 

ودفعت شركة QTerminal نحو 140 مليون دولار لشركة Global Ports Holding، التي كانت تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى 2028.

 

والشهر الماضي اتفقت Global Ports Holding على بيع حقوق إدارة ميناء أنطاليا إلى شركة QTerminals WLL القطرية، التي تشغل محطة الحاويات في ميناء حمد القطري.

 

وذكرت Global Ports Holding في بيانها لبورصة لندن أنها ستستخدم عائد عملية البيع في سداد جزء من سندات مقومة باليورو بقيمة 250 مليون دولار وستقوم بسدادها في نوفمبر القادم.

 

يذكر أنه خلال عام 2019 حقق ميناء أنطاليا، الذي يتمتع بموقع استراتيجي، عائدات بقيمة 47.5 مليون دولار. ويعد الميناء أكبر ميناء منظم على الشريط الساحل الممتد لمسافة 700 ميل بحري بين مدينتي إزمير ومرسين.

 

ويستقبل الميناء نحو 1500 سفينة سنوية ويتمتع بالقدرة على تداول 350 ألف حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدما و4 مليون طن من البضائع السائبة والجافة.

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