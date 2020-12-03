عاجل.. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد إصابة زوجها رامي رضوان بـ كورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه الدعم لزوجها الإعلامي رامي رضوان بعد اعلانه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.


حيث قامت "غانم" بنشر صورة قديمة لهما عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت قائلة: "بحبك اوي ربنا يحفظك ويخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا".


في سياق متصل، وأعلن الإعلامي رامي رضوان إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لانتشار أخبار عن إصابة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وخاصة بعد غيابها مساء أمس عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا.


وكان الإعلامي رامي رضوان أعلن إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 


وقال رامي رضوان عبر صفحته على فيس بوك: " الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله انا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله".


وأضاف: "(لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري) أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر. #الحمد_لله".

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