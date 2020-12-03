في لافتة طيبة.. مدرسين ينظفون مدرستهم بأنفسهم بالقليوبية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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في لافتة طيبة شهدت مدرسة محمود محمد محمود الابتدائي المشتركه بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية، قيام مدرسي المدرسة بتنظيف فناء مدرستهم، لعدم وجود عدد عاملين كافي، حيث أن المدرسه تعمل فترتين.

وأصر المدرسين قبل الذهاب إلى بيوتهم على ترك مدرستهم نظيفة للفتره الثانيه، وتبرع بعض الأهالي بعد رؤيتهم بإحضار أشجار لزراعتهم والوقوف بجانبهم.

وقال مصطفى برجيس مدرس رياضيات ثانوي لغات وولي أمر طالب بالمدرسة، في تصريحات لموقع الفجر، أشكر القائمين على هذا العمل الإيجابي، لغرسهم قيم جميله لدى طلابهم.
في لافتة طيبة.. مدرسين ينظفون مدرستهم بأنفسهم بالقليوبية
في لافتة طيبة.. مدرسين ينظفون مدرستهم بأنفسهم بالقليوبية
في لافتة طيبة.. مدرسين ينظفون مدرستهم بأنفسهم بالقليوبية
في لافتة طيبة.. مدرسين ينظفون مدرستهم بأنفسهم بالقليوبية
في لافتة طيبة.. مدرسين ينظفون مدرستهم بأنفسهم بالقليوبية
في لافتة طيبة.. مدرسين ينظفون مدرستهم بأنفسهم بالقليوبية

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