في لافتة طيبة.. مدرسين ينظفون مدرستهم بأنفسهم بالقليوبية
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:39 م
محمد ضوه
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في لافتة طيبة شهدت مدرسة محمود محمد محمود الابتدائي المشتركه بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية، قيام مدرسي المدرسة بتنظيف فناء مدرستهم، لعدم وجود عدد عاملين كافي، حيث أن المدرسه تعمل فترتين.
وأصر المدرسين قبل الذهاب إلى بيوتهم على ترك مدرستهم نظيفة للفتره الثانيه، وتبرع بعض الأهالي بعد رؤيتهم بإحضار أشجار لزراعتهم والوقوف بجانبهم.
وقال مصطفى برجيس مدرس رياضيات ثانوي لغات وولي أمر طالب بالمدرسة، في تصريحات لموقع الفجر، أشكر القائمين على هذا العمل الإيجابي، لغرسهم قيم جميله لدى طلابهم.
وأصر المدرسين قبل الذهاب إلى بيوتهم على ترك مدرستهم نظيفة للفتره الثانيه، وتبرع بعض الأهالي بعد رؤيتهم بإحضار أشجار لزراعتهم والوقوف بجانبهم.
وقال مصطفى برجيس مدرس رياضيات ثانوي لغات وولي أمر طالب بالمدرسة، في تصريحات لموقع الفجر، أشكر القائمين على هذا العمل الإيجابي، لغرسهم قيم جميله لدى طلابهم.