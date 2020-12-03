محافظ المنيا يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)

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شهد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مجموعة كلنا واحد ومديرية الشباب والرياضة، وذلك ضمن جهود المحافظة لدعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة، والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، والعمل على توظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية.



جاء ذلك بحضور، اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، العقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة هبه ابوزيد مسئول ملف ذوي الاعاقة بالمحافظة، وعدد من مديري المديريات، وبمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.



قال المحافظ، ان الدولة المصرية تبذل تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة العامة واطلاق ابداعاتهم في كافة المجالات، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الهمم فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقًا غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.



وأضاف المحافظ، ان المحافظة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصه لذوي الهمم في جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لأنهاء كافة طلباتهم، كما تم متابعة اعمال انشاء نادي متحدي الاعاقة المقام علي ١٠أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لأطلاق المجال لكافة ابداعاتهم، مؤكداّ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم.



واكد مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، ان المديرية حققت المراكز الاولي فى مهرجان " الحلم المصري" فى نسخته الرابعة لعام 2019 والتي تم استضافتها بمحافظة الاسكندرية، حيث تم الحصول على عدد كبير من الجوائز وحققت المديرية الفوز بالمراكز الاولي بمشروع المهرجان الارشادي الكشفي الرابع تحت عنوان " انا قادر بشكل مختلف"، كما تم تشغيل مراكز تنمية الفنون والابداع بمراكز الشباب.



من جانبها أوضحت، الدكتورة هبه ابوزيد مسئول ملف ذوي الاعاقة بالمحافظة أن هذا اليوم يأتي في إطار حرص الدولة على دعم مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، كما يهدف الاحتفال إلى تعزيز الفهم المجتمعي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجني المكاسب الناجمة عن إدماجهم في مجتمعهم في مختلف جوانب الحياة.



وعلى هامش الاحتفال تفقد المحافظ معرضا للأعمال الفنية من مختلف المصنوعات والمشغولات باسم الجمعيات المختلفة، مقدما الشكر لهم على جهودهم في إنتاج تلك الأعمال من خلال أبناء تلك الجمعيات، وقدم ذوي الهمم خلال الاحتفالية العديد من الفقرات منها اوبريت يا كورونا، فقرات شعرية وغنائية.