وزير الدفاع يلتقي نظيره اليوناني خلال زيارته الرسمية لمصر (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل لقاء الفريق أول محمد زكى، وزير دفاع جمهورية اليونان خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

والتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوزير دفاع جمهورية اليونان نيكولاوس باناجيوتوبولوس والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك على هامش تنفيذ التدريب البحري الجوي المشترك " ميدوزا -10" والذى تجرى فعالياته بجمهورية مصر العربية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاءً موسعًا تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية اليونان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية اليونان أن العلاقات المصرية اليونانية تشهد تطورًا في جميع المجالات، مشيدًا بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليوناني بالقاهرة والملحق العسكري لجمهورية اليونان بالقاهرة.

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ 41 دقيقة

نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يوضح أسباب رفض التعاقد مع صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

لامبارد يفاجئ جيرو بتصريح قوي

منذ 35 دقيقة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الزرقا يخطف فوز مثير من سرس الليان بالقسم الثاني

منذ 40 دقيقة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل مروان محسن

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

04:00 م

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

01:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم