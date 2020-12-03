وزير الدفاع يلتقي نظيره اليوناني خلال زيارته الرسمية لمصر (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل لقاء الفريق أول محمد زكى، وزير دفاع جمهورية اليونان خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.





والتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوزير دفاع جمهورية اليونان نيكولاوس باناجيوتوبولوس والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك على هامش تنفيذ التدريب البحري الجوي المشترك " ميدوزا -10" والذى تجرى فعالياته بجمهورية مصر العربية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.





وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاءً موسعًا تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.





وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية اليونان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.





من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية اليونان أن العلاقات المصرية اليونانية تشهد تطورًا في جميع المجالات، مشيدًا بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



