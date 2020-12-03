مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:34 م
محمد فضل
محمد فضل
الفجر الرياضي
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فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي السابق، وعضو اللجنة الحماسية السابق والتي تدير اتحاد الكرة الحالي. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي سيراميكا كليوباترا قريب من الاتفاق مع محمد فضل على تولي منصب المدير التنفيذي للنادي بعد رحيله عن عضوية اتحاد كرة القدم المصري.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "فضل قريب من العمل مع كليوباترا، والساعات القادمة قد تشهد انضمامه للمنظومة النجاحة في سيراميكا كليوباترا، والذي لديهم فكر جيد، ويريدون تحقيق نتائج جيدة والمنافسة على مراكز متقدمة في الدوري المصري".

وواصل: "الساعات القادمة سوف تحسم محمد فضل من قبول العرض أو رفضه، بعدما قدم سيراميكا عرضا رسميا للتعاقد معه وتولي الإدارة التنفيذية في النادي عقب رحيله من اللجنة الخماسية في اتحاد كرة القدم".



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