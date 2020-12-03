في اليوم العالمي لهم.. رئيس حزب "المصريين": ذوي الهمم في عيون الدولة المصرية

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تقدم الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بخالص التهنئة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذى يتوافق اليوم الخميس الثالث من ديسمبر، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أنصف ذوي الاحتياجات الخاصة وأصبحوا يحظون باهتمام خاص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، ويحرص دائمًا على ضمان حقوق هذه الفئة والاحتفاء بهم كل عام.



وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، إن الدولة المصرية لم تشهد عهدًا يرعى ويهتم بشكل خاص بذوي الهمم مثل عهد الرئيس السيسي، ولم يصبح الابن المعاق عبئًا أو عارًا على أسرته، بل أصبح مليئًا بالسمع والبصر، موضحًا أن هناك دولًا كثيرة متقدمة لم تصل للمستوى الذين وصلت إليه مصر في الاهتمام والاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة، وأصبحوا جزءًا لا يتجزأ من اهتمام الدولة المصرية.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا وخاصًا بذوي الهمم، ورفع رأسهم واهتم بهم، وأصبحوا غير مهمشين في المجتمع، موضحًا أن الدولة المصرية أصبحت تُقدر وتعترف بذوي الهمم وأعطت لهم مساحة كبيرة في تحقيق أحلامهم، لافتًا إلى أن ذوي الهمم حصدوا مكاسب كبيرة وكانت أول تلك المكاسب هي التمثيل النيابي بالبرلمان، حيث ضم مجلس النواب ولأول مرة فى التاريخ نوابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع 9 نواب، 8 منهم منتخبين.



وأوضح أننا مهما نفعل لن نوفي الرئيس السيسي حقه في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإعلاء شأنهم، لأنه أول رئيس مصري يهتم بهم بتلك الصورة الكبيرة بذوي الهمم، ولديه تقدير واضح لتلك الفئة، مشيرًا إلى أننا نتمنى أن تسير بقية أجهزة الدولة على نفس الخط من الاهتمام بذوي الا حتياجات الخاصة، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومن حقهم ممارستهم حقوقهم.



وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد واقتحم ذوي الهمم مجالات عدة، وشغلوا عددًا من الوظائف التي كانت حكرًا على غيرهم بتميز واضح ضد قدراتهم ومواهبهم، ونادى رالرئيس السيسي منذ الوهلة الأولى بتمكين متحدي الإعاقة ومساواتهم بغيرهم في مختلف الوظائف والتخصصات وفقًا لكفائتهم ودون النظر لإعاقتهم التي يتحدونها.



وأكد أن الدولة المصرية مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، التي أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا بالفكر فقط، موضحًا أن احتفاء الرئيس السيسي بهم كل عام يؤكد اهتمامه وعنايته لتعزيز مكتسباتهم ودمجهم مجتمعيًا وتمكينهم فكريًا وثقافيًا وتعليميًا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.