الزرقا يخطف فوز مثير من سرس الليان بالقسم الثاني

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
خطف فريق الزرقا فوزا غاليا ومثيرا على حساب فريق سرس الليان، بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، بالجولة الثانية، لمجموعة القاهرة، من دوري القسم الثاني.

تشكيل سرس الليان

خاض سرس اللقاء بتشكيل مكون من، أحمد رزق، حلمي أحمد، علي صلاح عشري، أحمد عيد، محمد سعيد كشري، أحمد طلعت، أحمد بديوي، محمد خيري، محمد حسين تريكة، احمد عصام شيكو، محمد رمضان حلة.

البدلاء، أمين عبد الموجود، محمود شيحه، أحمد عبد الله بيعه، محمد عبد الرحمن عنيه، السيد منير، شريف هيكل، نادر النويهي، أحمد جمال، أحمد سعيد.

تشكيل الزرقا

وجاء تشكيل الزرقا مكون من، عبد الرحمن رخا، أحمد سمير موسى، أحمد عبد الفتاح، محمد عوض الله، محمد عادل مانجا، أحمد أمين، نانا فيدال، محمد السعيد، محمود عبد العليم عوكل، حسام محمد جمالية،محمد عصام.

البدلاء، مصطفى حمودة، أحمد ابراهيم، محمد شعبان، محمد أبو سليمه، أحمد علي، وليد بدران، ريتشارد، محمد منصور، حسام فتحي.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم محمد بدير مانجا للزرقا في الدقيقة 20، ثم تعادل للسرس اللاعب أحمد جمال الوافد الجديد من بتروجت والإسماعيلي مواليد 97.

هدف الفوز

وفي الشوط الثاني حاول سرس الليان إستغلال عامل الملعب، وأضاع لاعبيه أكثر من هدفين مؤكدين، أمام المرمى، منهم فرصة هدف مؤكد من إنفراد، ثم نجح فريق الزرقا في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب البديل، وليد بدران.

الفوز رفع رصيد الزرقا إلى 3 نقاط، وله لقاء مؤجل على ملعبه مع طنطا، بينما توقف رصيد سرس عند 3 نقاط.

حكام المباراة

أدار اللقاء الحكم سعيد حمزة عاونه أسامه السيد وكريم يونس وحكم رابع كريم الدمرداش، وراقب الحكام السيد رمضان.

أخبار تهمك

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يضغط بعرض جديد لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل مروان محسن

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يحسم ملف الراحلين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

النصر يفوز على جمهورية شبين في القسم الثاني

منذ نصف ساعة

الزمالك يوضح أسباب رفض التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

04:00 م

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

01:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم