نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:30 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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هاجم نجم أستون فيلا السابق، جابرييل أجبونلاهور نجم مصر ونادي الفيلانز، محمود حسن تريزيجيه مجددا.

النجم السابق لأستون فيلا  ذكر في تصريحاته لموقع "فوتبول إنسايدر" اليوم : "جماهير أستون فيلا لم يكونوا في حالة سعادة من تصريحاتي الأخيرة حول تريزيجيه".

وأضاف : "تريزيجيه ظهر بنفس المستوى في مباراة وست هام الماضية، وأهدر فرصة سهلة".

وواصل: "عندما لا تستغل مثل هذه الفرص سيتم معاقبة فريقك على الفور، ولو كانت هذه الفرصة للاعب آخر غير تريزيجيه كانت ستسكن الشباك".

واختتم : "أسلوبه من وجهة نظري في أرض الملعب غير جيد مع أستون فيلا، لمسته الأخيرة سيئة، ويتخذ قرارات خاطئة".

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