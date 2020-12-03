نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"





هاجم نجم أستون فيلا السابق، جابرييل أجبونلاهور نجم مصر ونادي الفيلانز، محمود حسن تريزيجيه مجددا.





النجم السابق لأستون فيلا ذكر في تصريحاته لموقع "فوتبول إنسايدر" اليوم : "جماهير أستون فيلا لم يكونوا في حالة سعادة من تصريحاتي الأخيرة حول تريزيجيه".





وأضاف : "تريزيجيه ظهر بنفس المستوى في مباراة وست هام الماضية، وأهدر فرصة سهلة".





وواصل: "عندما لا تستغل مثل هذه الفرص سيتم معاقبة فريقك على الفور، ولو كانت هذه الفرصة للاعب آخر غير تريزيجيه كانت ستسكن الشباك".





واختتم : "أسلوبه من وجهة نظري في أرض الملعب غير جيد مع أستون فيلا، لمسته الأخيرة سيئة، ويتخذ قرارات خاطئة".



