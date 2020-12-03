طوكيو الياباني يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

تأهل نادي طوكيو الياباني إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على بيرث جلوري الأسترالي 1 /صفر اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.





ويدين طوكيو بالفضل في هذا الفوز لنجمه ادايلتون الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة الثامنة.





ويتصدر أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل عشر نقاط لطوكيو وسبع نقاط لشنغهاي شينهوا، ونقطة واحدة لبيرث جلوري.





وتأهل بذلك أولسان هيونداي وطوكيو إلى دور الستة عشر.





ويلتقي طوكيو في دور الستة عشر مع بكين الصيني متصدر المجموعة الخامسة.





ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته يومي السادس والسابع من ديسمبر.



