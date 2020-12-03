محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثانية من ممشى النيل (صور)

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس علي عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بالمدينة، لدفع الأعمال وتذليل العقبات.



وتفقد المحافظ، أعمال تطوير الممشى بنادي الشرطة ونادي المعلمين ونادي الزراعيين، حيث وجه المحافظ رئيس مدينة بنها بألا يقل عرض الممشى عن 10متر، كما وجه بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدًا على عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.



كما تابع أعمال تطوير ورصف طريق طابا الذي يبلغ طوله 3500 متر، باعتماد مالي 30 مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء في الموعد المحدد له، كما وجه بعمل موقف حضاري يضم مواقف لقرى ( سندنهور - فرسيس - مجول - والشموت - وكفر الشموت وبلتان )، منعا لتواجد المواقف العشوائية.



كما وجه بعمل بالوعات صرف الأمطار، وتابع أعمال الصرف الصحي حتى امتداد محطة وقود بقرية ميت عاصم، كما شدد على رفع تراكمات القمامة بجوار سور السكه الحديد،كما تتضمن الأعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفسًا حضاريا لأبناء المدينة.



وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود سور مخالف مبني بمدخل مدينة بنها بأحد الشون المخصصة للحديد والأسمنت، حيث صادر معدات البناء، وجرى تحرير محضر بالمخالفة لإحالته للنيابة العسكرية، ووجه بمراجعة تراخيص وطلبات التصالح الخاصة بها، وعند المخالفة يتم الإزالة فورا.



والجدير بالذكر أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظة تقوم على مدار الساعة بناء على توجيهات المحافظ بمتابعة أي مخالفات بناء، حيث يتم رصدها وعلى الفور يقوم الموظف المختص بالوحدة بالنزول للموقع الذي جرى رصدها، ويجرى عمل الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السادة رؤساء المدن والأحياء.