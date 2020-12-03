رئيس جامعة العلمين الدولية: نقدم نظام تعليمي يواكب التخصصات العلمية العالمية وشروط تنسيق مختلفة



وصرح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية خلال استقباله وفد من نقابة صحفيين الإسكندرية داخل مقر الجامعة بأرض مدينة العلمين أن الجامعة تخطط لاستقبال ألف طالب في العام الدراسي القادم، لافتا إلى أن هناك كليات لم يتم استكمالها مثل كلية الطب.





وأوضح"الكردي" أن شروط القبول في جامعة العلمين الدولية يكون مختلف عن نظام الجامعات الحكومية أو الخاصة الذي يعتمد على مجموع الثانوية العامة، وأن جامعة العلمين تضع امتحان للطالب المتقدم بناء على الكلية الراغب بالالتحاق بها سواء كانت هندسة أو طب أو قطاع الأدبي، ثم امتحان تفكير نقدي، وامتحان لغة إنجليزية.



وأنه يتم اعتبار مجموعة الثانوية العامة بنسبة 50%، امتحان القبول 30%، 10% تفكير نقدي، 10% لغة إنجليزية، وإذا حقق الحد الأدنى من الشروط، يتم القبول وفق الكلية المتقدم إليها.



وتحدث أن الجامعة عملت على عقب استقطاب أعضاء هيئة التدريس العاملين في الخارج، وأنه يمكن لأستاذ الجامعي تدريس للطالب من على بعد عن طريق التعليم الأون لاين.



وأن الجامعة استقبلت هذا العام طلاب جميعهم مصريين، وأن نحو 300 طالب من خارج الإسكندرية من محافظات أخرى، وأن معظم الطلاب الدارسين يسكنون في منطقة العلمين القديمة، وفي منتجعات مارسيليا وبورتوجولف، الاسكان المتميز.





وتحدث رئيس جامعة العلمين الدولية عن طبيعة الدراسة التي تتميز بها جامعة العلمين الدولية بأن الدراسة تقوم على البرامج البينية وهي تداخل التخصصات، كما أن أنه يتم العمل بنظام مدير البرامج وليس الأقسام العلمية الذي يقوم على تداخل التخصصات بدون حواجز، وبالتالي تخلق تخصصات جديدة في الدراسة، وأن هذه هي الطفرة العلمية الجديدة التي حدثت في العالم، والتي تحدث تطور في العلوم.



كما أن الجامعة تعمل على مساعدة الطالب على خلق فكر يساعده في ايجاد المشروع الخاص به، دون الاعتماد على الوظائف في الشركات والمؤسسات، وأنه من ضمن المقررات الدراسة ريادة الأعمال، حتى يتخرج طالب قادر على خلق مشروعه وليس نمطي.



وأشار إلى أن الجامعة تعمل على الدمج بين العلم والتكنولوجيا، وخاصة أنه قد ظهر مؤخرًا الهندسة الطبية في العالم، فيمكن اليوم طبيب أمريكي يجري ع ملية لمريض في الهند دون أن يسافر له، وهذا يتم بالتكنولوجيا الحديثة.





كما أن الجامعة تعمل على الاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي يقوم على بيانات ضخمة وتحليلها، وأن التكنولوجيا أصبحت تدخل في جميع التخصصات، ضاربًا المثل بالخارج أنه يمكن معرفة إصابة الشخص بفيروس الكورونا من خلال جهاز يكشف الإصابة خلال التحدث.



الهيكل التنظمي



كما تحدث أنه من ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة هو إنشاء عمادة التطوير، والذي يكون مسئوليته تطوير الجامعة سواء كان إداريًا أو أكاديميًا، شارحًا أن برامج التدريس لا يمكن أن تستمر لمدة 20 أو 30 سنة دون تطوير أو تداخل أو فتح برامج جديدة، وهذا هو اتجاه العالمي للجامعات.



وأن الجامعة تعمل على فتح التعاون مع الجامعات الأخرى، لخلق حالة من التكامل تخدم المسار العلمي والتكنولوجي، الذي سيفيد المجتمع في النهاية.



المنح الدراسية



وأشار إلى أن جامعة العلمين الدولية تقدر نحو 14 منحة دراسية من صندوق تحيا مصر، هناك منح من البنك الأهلي، هناك 5 منح من شيخ الأزهر.



بدأت جامعة العلمين الدولية أول عام دراسي جديد لها عقب اكتمال إنشاء الجامعة، واستقبال هذا العام الدراسي 410 طالب إلى الكليات التي تم تدشينها داخل الجامعة، وهم الصيدلة، دراسات قانون دولي، فنون وتصميم، علوم كمبيوتر، الهندسة.