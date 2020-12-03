النصر يفوز على جمهورية شبين في القسم الثاني

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجح فريق النصر، في تحقيق الفوز على حساب فريق جمهورية شبين، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت اليوم الخميس، بملعب النصر، بالجولة الثانية، لمجموعة القاهرة، من دوري القسم الثاني.

جاء تشكيل النصر مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمي وريمون مانجا وحسن حسين واحمد كالوشا واحمد داهش وادهم حامد ومحمود حسونة وجوده ايمن واحمد حسين واحمد مجدي كهربا وبابا ابراهيم.

وجاء تشكيل شبين مكون من، أحمد المحرات، محمود شعلان، أحمد الدماطي، أحمد الشرقاوي، شريف مجدي، محمد عزت، أحمد أبو العلا، صلاح فتحي، مهاب ياسر، محمد خالد، أكرم عبد ربه.

البدلاء، أحمد شوقي، مصطفى شلبي، احمد ابراهيم تريكه، محمود حميد، مؤمن بدوي، طلبة محمد، سيد شعبان، محمود مقلد، محمد حسين.

أحداث اللقاء

شهد الشوط الأول تقدم النصر بهدف للاعب أحمد مجدي كهربا، وفي الشوط الثاني، أضاف النصر هدفيين متتاليين عن طريق أحمد كالوشه، وأحمد حسين، ثم حصل شبين على ركلة جزاء أهدرها اللاعب شريف مجدي خارج المرمى، ثم سجل أحمد حسين الهدف الرابع للنصر من تصويبة متقنة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 4 نقاط، ويبقى شبين بلا نقاط.

أدار اللقاء الحكم عباس حسن عاونه فهيم الجرواني وماهر كامل وحكم رابع عبد العزيز ابو سعده.

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