إصابات جراء انفجار في مستودع قرب مدينة برستل البريطانية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت مصادر رسمية في بريطانيا وقوع إصابات متعددة جراء انفجار كبير دوى اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة برستل جنوب غربي إنجلترا.

 

وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أفون، أن فرقها تتعامل مع حادث بعد تلقي أنباء عن انفجار كبير في ضاحية أفونماوث، مشيرة إلى وصول عناصر للشرطة وفرق إسعاف إلى الموقع.


وأشارت الإدارة إلى أن الحادث لا يزال متواصلا، مؤكدة وقوع إصابات متعددة في الموقع.

 

من جانبها، وصفت إدارة الإسعاف في جنوب غربي إنجلترا الحادث بأنه "خطير".

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