المرشدة السياحية بسنت نور الدين تريند "جوجل" لهذا السبب









في سياق متصل، انطلق مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42، وذلك بدار الأوبرا المصرية، وكرم الكاتب وحيد حامد في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.



تصدر اسم المرشدة السياحية بسنت نور الدين، تريند مؤشرات موقع جوجل وذلك بعد ظهورها لأول مرة بـ حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، لدورته الـ 42، بدار الأوبرا المصرية.وظهرت "نور الدين" في الصورة بـ فستان بسيط بعيدة عن استايل فساتين السهرة بالمهرجان، مما لفتت الأنظار لها على السجادة الحمراء، وقامت بنشر الصورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلقت على الصورة قائلةَ:" نا وقفت على الريد كاربت.. أول مرة أكون ضيفة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42.. حدث سعيدة جدا بمشاركتي فيه لأول مرة كواجهة للسياحة وفي مكان ثقافي وسياحي عريق في دار الأوبرا المصرية.. التنظيم كان جميل والأجواء مبهجة جدا".وتابعت "بسنت" حديثها قائلة: "مهرجان القاهرة السينمائى ما هو إلا رسالة فنية بتساعد على تنشيط السياحة بوجود مشاركات اجنبية وعربية بأعمال محترمة.. فرصة لتنشيط السياحة ولتبادل كبير للثقافات في بلدنا العظيم مصر.. شكرا رئيس المهرجان محمد حفظي وشكرا د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة".