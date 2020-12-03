الإمام الأكبر ينعي الدكتور محمد حسان عوض نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور محمد حسان عوض، فقيد العائلة، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وذكر الإمام الأكبر أن الفقيد الراحل كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة الأزهر ورسالته، وظل يجوب ديار العلم والمعرفة بحثًا وشغفًا وحبًّا للعلم وأهله حتى فارقنا إلى دار الحق.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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