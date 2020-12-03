مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس عبدالمطلب ممدوح،  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، ومسئولو المشروع والشركات المنفذة.

وتجول مسئولو الوزارة، بالمناطق المختلفة بالمشروع، وأعمال الزراعة والتشجير والرى، وكذا أعمال مسارات الدراجات وممرات المشاة، والمناطق الترفيهية.

وتابع مسئولو الإسكان، خلال جولتهم بموقع المشروع، الأعمال الجارى تنفيذها والموقف التنفيذي، وكذا الأعمال المقرر تنفيذها فى المرحلة القادمة، مشددين على ضرورة دفع وتكثيف فرق العمل للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية.

وأشار المهندس عمرو خطاب، إلى أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فداناً، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فداناً.

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)
مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية (صور)

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