موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لنهائي كأس مصر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عن قائمته لمواجهة طلائع الجيش، بنهائي كأس مصر.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نهائي الكأس.

وشهدت القائمة دخول محمد شريف ضمن الفريق المغادر إلى الإسكندرية، عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: 

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

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