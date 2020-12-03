ميلان يخطط لضم نجم ريال مدريد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع لوكاس فاسكيز نجم نادي ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.


ومن المقرر أن ينتهي عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي.


وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن ميلان يسعى بشدة للحصول على خدمات لوكاس فاسكيز من ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.


وتابعت التقارير، أن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، يرى أن لوكاس فاسكيز سيكون مفيد للفريق خاصة وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.


ومن المقرر أن يبحث صاحب الـ29 عامًا عن وجهة جديدة في حال عدم تجديد عقده مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

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