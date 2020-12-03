الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي
يقترب مسؤولي نادي الزمالك من ضم أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتلقى أحمد الشيخ عروضا من أندية محلية
في الفترة الأخيرة أبرزها عرض نادي المقاصة، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي
من هذه العروض حتي الآن.
وتدرس لجنة الكرة بالزمالك، الأمر بالتشاور
بينها وبين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، في الفترة الحالية من أجل معرفة
إمكانية ضم اللاعب من عدمه.
وفسخ النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع أحمد
الشيخ بالتراضي لتنتهي مسيرة اللاعب مع القميص الأحمر.
وأصبح الشيخ اللاعب الثاني الذي يفسخ الأهلي
تعاقده معه بالتراضي بعد زميله السابق صالح جمعة.
واستفسر مسؤولو نادي الزمالك، عن موقف صالح
جمعة، بعد فسخ عقده بالتراضي مع النادي الأهلي، تمهيدًا للظفر بخدماته الفنية خلال
الفترة المقبلة.