أذربيجان تعلن مقتل 2783 جنديا في معارك ناغورنو قره باخ

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:31 م
معارك أذربيجان
معارك أذربيجان
وكالات
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أصدرت السلطات في أذربيجان، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا أعلنت فيه أن 2783 من جنودها قتلوا في المعارك التي استمرت 6 أسابيع بين قواتها والانفصاليين الأرمن، في ناغورنو قره باغ.

 

وقال البيان: "قتل 2783 جندياً من القوات المسلحة الأذرية في الحرب الوطنية" التي بدأت في نهاية سبتمبر(أيلول).

 

وبحسب وسائل إعلامية، لم تعلن باكو سابقاً عن خسائرها العسكرية، ولم تذكر سوى حصيلة للضحايا المدنيين الأذريين في النزاع.

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