إنبي يتراجع عن إعارة لاعبه للبنك الأهلي

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن تراجعه على فكرة إعارة لاعبه محمد إسماعيل لصفوف فريق البنك الأهلي الصاعد حديثاً لبطولة الدوري المصري.









وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر "تراجعنا عن إعارة محمد إسماعيل بسبب إصابة لاعب منتخب مصر والفريق الأول أحمد يوسف بقطع في الرباط الصليبي".









وكان إنبي قد تعادل مع سموحة بنتيجة 1 / 1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء استعدادا للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز.



