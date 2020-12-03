رانيا يوسف لـ منى زكى: "فرحتينا وبكتينا بكل كلمة قولتيها وإنتى بتستلمى التكريم"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة رانيا يوسف، على تهنئة الفنانة منى زكي، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


حيث قامت "يوسف"، بنشر صورة لـ منى زكي أثناء التكريم، وعلقت على الصورة قائلة: "مبروك يا منى على التكريم.. فرحتينا وبكتينا بكل كلمة قولتيها وإنتى بتستلمى تكريمك وكأن كل ممثلة مصرية اتكرمت".


وحرصت النجمة منى زكى، على توجيه الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة، قائلة: "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة في أهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوي".


وأضافت زكي في فيديو نشرته الاعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالي، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمري ماسمعت صوت بالرقي ده، والحلاوة دي، وكمان تكريمي في الدروة الي فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادى".


في سياق متصل، اعتذرت الفنانة رانيا يوسف لإدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، عن حضور حفل الافتتاح الذى من المقرر أن يقام مساء غد بدار ألاوبرا المصرية.


ولم تفصح رانيا عن الأسباب، وأكدت أنها ستبدأ حضور الفعاليات من منتصف الأسبوع المقبل.

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