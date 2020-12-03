مياه القليوبية تناقش موقف مشروعات الصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري

مياه القليوبية تناقش موقف مشروعات الصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:54 م
محمد ضوه
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اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، بروؤساء القطاعات ومديري العموم، وروؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عددًا من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.
وشدد "مجاهد"، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات، والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التي تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكباري.
وناقش مجاهد الموقف التنفيذي لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.
وفي السياق نفسه أكد رئيس شركة مياه القليوبية على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.
وعرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد إستهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ووجه مجاهد روؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة فى الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل.
وشدد "مجاهد"، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات، والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التي تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكباري.
وناقش مجاهد الموقف التنفيذي لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.
وفي السياق نفسه أكد رئيس شركة مياه القليوبية على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.
وعرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد إستهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ووجه مجاهد روؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة فى الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل.