مياه القليوبية تناقش موقف مشروعات الصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، بروؤساء القطاعات ومديري العموم، وروؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عددًا من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.

وشدد "مجاهد"، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات، والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التي تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكباري.

وناقش مجاهد الموقف التنفيذي لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.

وفي السياق نفسه أكد رئيس شركة مياه القليوبية على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.

وعرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد إستهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه مجاهد روؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة فى الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل.

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