ظريف: على أمريكا العودة للاتفاق النووي قبل أن تعود إيران للالتزام بكل بنوده

طالب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي قبل أن تعود إيران للالتزام بكل بنوده، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشروع قانون وافق عليه البرلمان يدعو لتعليق عمليات التفتيش الدولية وتعزيز تخصيب اليورانيوم.

واعتبر روحاني، أن مشروع القانون يضر بالجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، صوت البرلمان الإيراني بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.

وذكرت وسائل إعلامية، أم القانون يشمل إعادة التصميم القديم لمفاعل "أراك" للماء الثقيل، فيما حضر الاجتماع البرلماني 232 نائب من أصل 246، وصوتوا لصالح القرار.