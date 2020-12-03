مسحة كورونا جديدة للاعبي الأهلي قبل موقعة نهائي كأس مصر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.


وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» قبل السفر إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمواجهة الطلائع.


وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أكد سلبية المسحة الطبية التي أجراها محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.


وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة.

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