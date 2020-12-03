مسحة كورونا جديدة للاعبي الأهلي قبل موقعة نهائي كأس مصر
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:55 م
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، تحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل
على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل
«رابيد تيست» قبل السفر إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق ضمن تحضيرات الجهاز
الفني لمواجهة الطلائع.
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أكد
سلبية المسحة الطبية التي أجراها محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد
الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة.