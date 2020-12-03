وزير الشباب و الرياضة المصري يفتتح البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، منافسات البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت بمشاركة لاعبين من 16 دولة عربية هي مصر والسعودية والامارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت والعراق واليمن والبحرين وسلطنة عمان.

تقام البطولة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة في مصر بتنظيم البطولة بإشراف فني من الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية وإشراف تنظيمي لوجستي من الاتحاد المصري للعبة.

أقيم حفل الافتتاح الافتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي زووم تضمنت كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري الذي توجه بالشكر إلى جامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام أحمد أبوالغيط والأمانة العامة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية مثمنا جهود وتعاون الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية وأشاد بالمشاركة الواسعة من شباب 16 دولة عربية مما يعكس الإنتشار الكبير الذي تشهده الرياضات الإلكترونية بين الشباب في مختلف البلدان العربية ثم أعلن الوزير المصري رسميا افتتاح البطولة وانطلاق المنافسات وتمنى التوفيق لجميع المشاركين .

من جانبه توجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإليكترونية بالشكر إلى المشاركين والمنظمين والقائمين على البطولة والشركاء الاستراتيجيون والرعاة على جهودهم ومساهماتهم في إنجاح البطولة، مؤكدا أن الرياضات الإلكترونية حققت طفرة كبيرة على مستوى العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية ولهذا بادر الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية إلى القيام بواجباته نحو إدارة منظومة الرياضات الإلكترونية في الوطن العربي في إطار الحرص على تعظيم الإيجابيات ونشر الألعاب الإلكترونية بصورة مدروسة مع تجنب السلبيات وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة وإحترافية لتنظيم المسابقات ووضع اللوائح والقوانين المنظمة للألعاب الإلكترونية في الوطن العربي مؤكدا أن الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية سوف يوفر كل الدعم الفني لإنجاح البطولة وكافة برامج وأنشطة الألعاب الإلكترونية العربية .

من ناحيته نقل عبدالمنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ، تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية مؤكدا حرص إدارة الشباب والرياضة والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على الاهتمام بالرياضات الإلكترونية وتشجيع الشباب العربي على ممارسة الألعاب الإلكترونية .

وألقى شريف عبدالباقي رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية كلمة أشاد فيها بتجاوب جامعة الدول العربية وإدارة الشباب والرياضة في دعم الرياضات الإلكترونية العربية لما لها من فوائد عديدة للشباب العربي وتلبية طموحاته نحو مواكبة التطور التكنولوجي من خلال الألعاب الإلكترونية .

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد تشكلت برئاسة الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الرياضة في مصر ونائبه هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وشريف عبدالباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية رئيسا تنفيذيا للبطولة ومحمود عبدالعزيز مدير إدارة الاتحادات الرياضية للألعاب النوعية رئيس للجنة الإدارية ومحمد عبدالنبي للشؤون المالية وعمر خالد للشؤون الفنية.

وقد تم اعتماد ثلاثة ألعاب هي فيفا ٢١ وفورتنايت ولييج اوف ليجند.

ومباريات اليوم الخميس ضمن فاعليات البطولة العربية الاولى للالعاب الالكترونية

٦ مساء بتوقيت القاهرة

مصر - الكويت

العراق - البحرين

سلطنة عمان - السعودية