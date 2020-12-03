عاجل.. رامي رضوان يعلن إصابته بكورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الإعلامي رامي رضوان، منشورًا جديدًا يعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الواصل الاجتماعي " فيسبوك".


حيث كتب "رضوان": "الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا، تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله".


وتابع: "أنا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري)، أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى".


وأضاف: وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده، بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم، كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ، خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم، ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".


وكان قد نفي الإعلامي رامي رضوان قبل ذلك إصابته بكورونا، وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "جالي شوية برد خفيف.. رشح وهيتلم بإذن الله المشكلة إنه شبهني، كل ما أقابل حد يا يرفع حاجبه ويلبس وشه 20 علامة استفهام، وتعجب يا ياخد بعضه ويديها أو 10 خطوات للخلف در".


وأضاف، "رغم إني محافظ على التباعد ومش بنزل الكمامة، والله برد عادي يا أخوانا، من بتاع زمان اللي كنتوا بتقولوا لصاحبه (ياعم ولا يهمك دا شوية برد".


وتابع، "تقوموا واخدينه بالأحضان والبوس، بس مش هلومهم بصراحة أنا لو مكانهم هعمل كدة وأكتر، ولأني البوست شبهني أكتر عملت مسحة وسلبي والنعمة".

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