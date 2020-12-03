بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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بدأ النادي الأهلي في الاستعداد للموسم الكروي الجديد لعام 2020/2021 بعقد العديد من الصفقات الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية.


وبدأ الأهلي بإعادة بعض اللاعبين المعارين في البداية مثل صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف.


كما حسم المارد الأحمر بعض الصفقات الجديدة بشكل رسمي لصالح الفريق وهم بدر بانون وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر.


وينوي النادي الأهلي حسم صفقتين على الأقل الفترة المقبلة في مركز الهجوم لتدعيم الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات.


ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل 5 ديسمبر ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

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