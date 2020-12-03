الزراعة: منع دخول أي منتج حيواني إلا بتأكد خلوه من كورونا (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة منعت دخول أي منتج حيواني إلا بعد فحصه والتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "علشانك يا بلدي" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن معهد بحوث صحة الحيوان من أول الأماكن التي استطاعت توفير العدد اللازمة لإجراء فحص الـ pcr في مجال فحص كورونا، وتقوم بدور كبير في مراقبة أي أدوية يتم استيرادها والأعلاف واللقاحات البيطرية ويتم فحصها بالمراكز المعتمدة والتأكد من سلامتها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تعتبر الأولى في الشرق الأوسط في انتاج الأسماك من المزارع السمكية، والسادسة عالميًا في إنتاج أسماك البلطي، موضحًا أن مصر استطاعت أن تحقق تجربة رائدة في مجال المزارع السمكية وتسعى لنقلها للأشقاء الأفارقة والعرب، وتم إنشاء مزارع مشتركة مع عدد من الدول لنقل الخبرات.

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والامن الغذائي بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق لها بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وصرح "القصير"، عقب الاجتماع أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع كل امكانيات وزارة الزراعة في خدمة الاشقاء بجنوب السودان، وأنه بحث مع نظيرته آفاق التعاون الزراعي بين البلدين والمجالات التي يمكن أن تدعم بها مصر دولة جنوب السودان مثل التدريب وبناء القدرات في المجالات والانشطة الزراعية المختلفة والبحوث التطبيقية خاصة أن مصر تملك أقدم مركزين للبحث العلمي الزراعي في المنطقة، كما يشمل التعاون أيضا إنشاء بعض المزارع المصرية النموذجية المشتركة في جنوب السودان سواء كان في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أو إنشاء مزرعة للمحاصيل والبساتين بالإضافة إلى التعاون في مجال تحسين السلالات الحيوانية والقيمة المضافة للمحاصيل الاستراتيجية والميكنة الزراعية والاسمدة والتقاوي وتدريب المبعوثين.

وأضاف "القصير"، انه يمكن تقديم الدعم للأشقاء بجنوب السودان في مجال الامصال واللقاحات بهدف تنمية الثروة الحيوانية وكيفية بناء قدرات المرأة والشباب وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق الريفية والاقل نموا ودخلا بالإضافة الى كيفية الاستفادة من تجربة مصر في الاقتصاد الزراعي وتدريب العاملين في المجال المصرفي الزراعي بمشاركة البنك الزراعي المصري واقراض المزارعين واصحاب الانشطة الصغيرة.

وتابع، أن هناك نقاط كثيرة مشتركة وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل من البلدين لمناقشة جميع اوجه التعاون ووضعها في اطارها التنفيذي في القريب العاجل، ودعم القيادة السياسية في الدولتين الشقيقتين يدفعنا جميعا لتعميق العلاقات وزيادة التبادل التجاري من السلع الزراعية بين البلدين وإقامة المشروعات المشتركة، ومساعدة الاشقاء في جنوب السودان واجب علينا لأننا بلد واحد وتجمعنا كثير من الروابط التاريخية والسياسية والمصالح المشتركة.

وأضاف القصير، أن لدى مصر تجربة تحتذى في مجال المشروعات القومية المرتبطة بالزراعة والصوب الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والتكنولوجيا الجديدة في الزراعة والتطور الهائل الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة سوف نسعى الى نقله لأشقائنا في دولة جنوب السودان وتقديم كل ما نملك من دعم ومساعدات.

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