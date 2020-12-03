عضو بـ«مجلس الشيوخ»: الرئيس السيسي وضع اللبنانيين أمام مسئولياتهم التاريخية لإعلاء مصلحة وطنهم

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أشاد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، بكلمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، لافتًا إلي أنها حملت رسائل واضحة أبرزها ضرورة وقوف المجتمع الدولي بالكامل إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.



وأضاف «كمال»، في بيان له، اليوم، أن الرئيس السيسي وضع جميع اللبنانيين أمام مسئولياتهم التاريخية بضرورة إعلاء مصلحة لبنان الوطنية وتسوية الخلافات وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني ووحدة نسيجه الوطني للحيلولة دون الدخول في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن العلاقات المصرية اللبنانية ليست وليدة اللحظة وانما تكتسب طابع وأهمية خاصة لكل من البلدين لما يجمع بينهما من تاريخ مشترك على المستويين الشعبي والرسمي، مضيفًا أن مصر كانت ولا تزال من أولى الدول التى توجهت بالدعم لدولة لبنان الشقيق فى محنته الأخيرة بانفجار مرفأ بيروت.