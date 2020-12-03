قنوات ART تشارك في رعاية مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة قدرها 10 آلاف دولار

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART  ضمن الرعاة ل "ملتقى القاهرة السينمائي" في نسخته السابعة، والذي يقام ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تقدم قنوات ART جائزة قدرها 10 آلاف دولار لاسكريبت أحد مشروعات الأفلام الروائية الطويلة - تحت التطوير - المشاركة في الملتقى.

يذكر أن الملتقي يقام في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، ويوفر الملتقى فضاء مهما لإجراء النقاشات والتواصل بين صناع السينما العرب، من خلال شبكة علاقات تتيح التعاون والحصول على الدعم اللازم لاستكمال مشاريعهم السينمائية، كما يضم الملتقى لجنة تتشكل من أبرز وأهم الأسماء في عالم صناعة السينما لاختيار المشاريع الحاصلة على الجوائز.


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