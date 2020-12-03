ضبط 27 ألف أمبول سحب دماء منتهية الصلاحية بالقاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة والمعينة بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط 27000 أمبول خاص بسحب الدماء مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ) بحوزة (سائق سيارة أجرة – مقيم بمحافظة كفرالشيخ ).



وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تسليمها لأحد الأشخاص لا يعرف بياناته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.