ضبط 27 ألف أمبول سحب دماء منتهية الصلاحية بالقاهرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت قوة أمنية تابعة لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة والمعينة بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط 27000 أمبول خاص بسحب الدماء مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ) بحوزة (سائق سيارة أجرة – مقيم بمحافظة كفرالشيخ ).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تسليمها لأحد الأشخاص لا يعرف بياناته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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