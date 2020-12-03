جيرو ينافس على جائزة لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن اللاعبين الأربعة المرشحين لجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا.


ويتنافس الرباعي التالي على لاعب الجولة، وهم:-

  • الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، الذي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في فوز فريقه على إشبيلية (4-0).

  • التركي عرفان كان قهوجي، مهاجم إسطنبول باشاك شهير، والذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في خسارة فريقه أمام لايبزيج (4-3).

  • البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، والذي سجل هدفين في فوز النيراتزوي على بوروسيا مونشنجلادباخ (3-2).

  • الألماني ميرجيم بيريشا، مهاجم ريد بول سالزبورج، والذي سجل هدفين في فوز فريقه على لوكوموتيف موسكو (3-2).

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