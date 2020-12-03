جيرو ينافس على جائزة لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن اللاعبين الأربعة المرشحين لجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا.









ويتنافس الرباعي التالي على لاعب الجولة، وهم:-





الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، الذي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في فوز فريقه على إشبيلية (4-0).





التركي عرفان كان قهوجي، مهاجم إسطنبول باشاك شهير، والذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في خسارة فريقه أمام لايبزيج (4-3).





البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، والذي سجل هدفين في فوز النيراتزوي على بوروسيا مونشنجلادباخ (3-2).





الألماني ميرجيم بيريشا، مهاجم ريد بول سالزبورج، والذي سجل هدفين في فوز فريقه على لوكوموتيف موسكو (3-2).



