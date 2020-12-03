الداخلية تقدم الرعاية الطبية لطفلة مريضة وتجري عملية لوالدها

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إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى، والمساهمة فى توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين فى كافة المجالات، وسرعة الإستجابة للحالات الإنسانية، وفي ضوء قيام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة من محافظة سوهاج (مصابة بورم نادر بالرقبة) بالتنسيق بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية ومديرية أمن سوهاج.



حيث تم إستقبالها بمقر (قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية)، وعرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وكذا صرف العلاج الطبى اللازم لحالتها مجانًا دون تحمل أهليتها ثمة نفقات، وإستقبال والد الطفلة بإحدى مستشفيات الشرطة وإجراء عملية جراحية عبارة عن (تفيت حصوات بالكلى) إستجابةً لمُلتمس أسرة الطفلة بمساعدته فى إجراء العملية داخل مستشفى الشرطة.



قام قطاع الخدمات الطبية بإستقبال والد الطفلة لإجراء عملية جراحية تكميلية، حيث تم إجراء العملية الجراحية وجزه لتلقى العلاج اللازم، هذا وقد لاقى ذلك إستحسان أهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة وتوفير الرعاية الطبية للطفلة ووالدها.