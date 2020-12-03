قطار يدهس ربة منزل في قوص بمحافظة قنا

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لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، منذ قليل، دهسا بعد أن دهسها قطار أثناء عبورها مزلقان غير شرعي بمركز قوص في محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد بمصرع تساهيل عبدالنعيم محمد، 39 عاما، مقيمة الجمالية بقوص، إثر حادث دهسها أسفل عجلات قطار في قوص.



واوضحت التحريات ان السيدة صدمها قطار رقم 935 الإسكندرية_ الأقصر، أثناء مرورها مزلقان غير شرعي بالقرب من مدرسة قوص الثانوية.



تم وضع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.