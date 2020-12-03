تعرف على تشكيل وحكام النصر وجمهورية شبين بالقسم الثاني

وجاء تشكيل شبين مكون من، أحمد المحرات، محمود شعلان، أحمد الدماطي، أحمد الشرقاوي، شريف مجدي، محمد عزت، أحمد أبو العلا، صلاح فتحي، مهاب ياسر، محمد خالد، أكرم عبد ربه.



ويدير اللقاء تطاقم تحكيم مكون من عباس حسن من كفر الشيخ وفهيم الجرواني من كفر الشيخ وماهر كامل من كفر الشيخ وعبد العزيز ابو سعده من القاهره.

تقام الآن مباراة النصر وجمهورية شبين ضمن الجولة الثانية بدوري القسم الثاني، وجاء تشكيل النصر بقيادة سيد عيد المدير الفني مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمي وريمون مانجا وحسن حسين واحمد كالوشا واحمد داهش وادهم حامد ومحمود حسونة وجوده ايمن واحمد حسين واحمد مجدي كهربا وبابا ابراهيم.