داخل حاوية.. ضبط 34 ألف عبوة كولاجين بالسويس

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء بورسعيد، إعتزام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد) بإستيراد حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء بورسعيد مشمولها (أجزاء حفار) وإخفاء كميات كبيرة من مادة (الكولاجين) المستخدمة فى مستحضرات التجميل، مخبأة داخل مخازن سرية بمشمول الحاوية الأصلى بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش الحاوية المُشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 34318 عبوة كريمات كولاجين للشعر والوجه) مخبأة داخل مخازن سرية بــ "أجزاء الحفار"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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