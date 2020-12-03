حملات نظافة ورفع كفاءة اعمدة الأنارة بمجلس قروى الروضة وقلندول وتندة بمركز ملوي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا،برئاسة اللواء اركان حرب وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة ملوى اليوم، بأن الوحدات المحلية القروية بمركز ملوى قد نظمت عددًا من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى بقرى المركز.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى قلندول برئاسة الاستاذ صالح خيرى رئيس القرية، حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة، حيثُ تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع، حيثُ تم رفع 40 طن من المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوى وصيانة أعمدة الإنارة بنطاق القرية

كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة برئاسة الاستاذ اسامة سيبويه رئيس القرية، حملة نظافة وتمهيد شوارع بقرية البياضية والروضة وذلك تسهيلًا على المارة والسيارات بنطاق دائرة الوحدة المحلية وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات واللمبات بنطاق القرية.

وكذلك استمرار اعمال رفع كافة المخلفات بالنقطة الوسيطة بمجلس قروى تندة برئاسة الاستاذ فاتح عبدالمهيمن رئيس القرية وبمساعدة معدات مدينة المنيا ومركز ابوقرقاص
يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، برفع كفاءة منظومة النظافة حفاظًا على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.

وشدد رئيس المركز على استمرار الحملات بباقى القرى بالوحدة المحلية، وذلك بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بقرى الوحدة المحلية، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحى وبيئى مناسب للمواطنين، مناشدًا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة

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